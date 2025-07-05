صحفي أمريكي شهير يجري مقابلة مع الرئيس الإيراني

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن تاكر كارلسون عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه أجرى مقابلة صحفية مع الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان.

ولم يذكر تفاصيل أخرى عن هذه المقابلة في هذا المنشور.

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