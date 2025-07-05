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٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٩:٤١ م

صحفي أمريكي شهير يجري مقابلة مع الرئيس الإيراني

صحفي أمريكي شهير يجري مقابلة مع الرئيس الإيراني

أعلن الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون أنه أجرى مقابلة مع الرئيس الإيراني.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن تاكر كارلسون عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه أجرى مقابلة صحفية مع الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان.

ولم يذكر تفاصيل أخرى عن هذه المقابلة في هذا المنشور.

صحفي أمريكي شهير يجري مقابلة مع الرئيس الإيراني

/انتهى/

رمز الخبر 1960258
یاسر المصری

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