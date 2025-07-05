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٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٩:٤٢ م

وزيرا الخارجية الإيراني والمصري يبحثان التطورات الإقليمية في اتصال هاتفي

وزيرا الخارجية الإيراني والمصري يبحثان التطورات الإقليمية في اتصال هاتفي

بحث وزيرا خارجية إيران ومصر في اتصال هاتفي آخر التطورات في المنطقة بعد توقف العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحثا خلال اتصال هاتفي الليلة الماضية آخر التطورات في المنطقة بعد توقف العدوان العسكري للكيان الصهيوني على إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1960259
یاسر المصری

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