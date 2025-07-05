وزيرا الخارجية الإيراني والمصري يبحثان التطورات الإقليمية في اتصال هاتفي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحثا خلال اتصال هاتفي الليلة الماضية آخر التطورات في المنطقة بعد توقف العدوان العسكري للكيان الصهيوني على إيران.
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بحث وزيرا خارجية إيران ومصر في اتصال هاتفي آخر التطورات في المنطقة بعد توقف العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران.
أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحثا خلال اتصال هاتفي الليلة الماضية آخر التطورات في المنطقة بعد توقف العدوان العسكري للكيان الصهيوني على إيران.
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