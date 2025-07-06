بالصور والفيديو.. اقامة مراسم ليلة غرباء الإمام الحسين(ع) في حسينية الإمام الخميني (ره)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في هذه المراسم، أوضح الخطيب حجة الإسلام ناصر رفيعي، مستشهداً بأقوال الإمام الحسين (ع)، أسباب وعوامل حادثة عاشوراء، قائلاً: "انتشار البدع في المجتمع"، و"تلاشي الدين وضعف الدين"، و"عدم العمل بالحق"، و"صمت النخب"، و"فقدان الأمل بالله والنصر" كانت من بين التحذيرات الحسينية التي لو أخذت على محمل الجد لما وصل المجتمع الإسلامي إلى حادثة كربلاء في ذلك اليوم.

كما اقام المشاركون في حسينية الإمام الخميني (رض) مراسم العزاء واللطمية برثاء الرادود سعيد حداديان.

هذا وحضر قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي البارحة في مراسم عزاء ليلة عاشوراء في حسينية الإمام الخميني حيث اثار مشاعر الجمهور بحضوره المبارك.

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