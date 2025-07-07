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٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٩:٥١ ص

فيديو..مسيرة مناهضة للصهيونية في غوتنبرغ بالسويد

فيديو..مسيرة مناهضة للصهيونية في غوتنبرغ بالسويد

أقيمت مسيرة صامتة في غوتنبرغ، بالسويد، احتجاجًا على جرائم الكيان الصهيوني ودعمًا لفلسطين.

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رمز الخبر 1960297
جواد ماستری فراهانی

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