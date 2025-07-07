https://ar.mehrnews.com/news/1960297/ ٠٧/٠٧/٢٠٢٥، ٩:٥١ ص رمز الخبر 1960297 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٧/٠٧/٢٠٢٥، ٩:٥١ ص فيديو..مسيرة مناهضة للصهيونية في غوتنبرغ بالسويد أقيمت مسيرة صامتة في غوتنبرغ، بالسويد، احتجاجًا على جرائم الكيان الصهيوني ودعمًا لفلسطين. تحميل 7 MB رمز الخبر 1960297 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة انتهاء الجولة الأولى من محادثات وقف إطلاق النار بين تل أبيب وحماس دون اى نتائج حتى الآن..دفن 263 شهيدًا من ضحايا العدوان الإسرائيلي على إيران في طهران اعتقال مدير مكتب قناة الميادين في فلسطين المحتلة من قبل الشاباك هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن المقاومة الاسلامية في فلسطين تدك "نيريم" و"العين الثالثة" بالصواريخ العميد شكارجي: اى عدوان صهيوني جديد سيُقابل بردٍّ أشدّ قوة سمات السويد غوتنبرغ الكيان الصهيوني اسرائيل غزة فلسطين
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