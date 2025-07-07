اعتقال مدير مكتب قناة الميادين في فلسطين المحتلة من قبل الشاباك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت المصادر، أن ضباط "الشاباك" كانوا يبحثون عن الاستديو الذي يظهر منه اللحام.

ومن جهته، أعرب نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، علي فيصل، في مقابلة على الميادين، اليوم الاثنين، عن "تضامنه مع الصحافي ناصر اللحام، ومع القناة التي تنقل الواقع كما هو".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت، فجر اليوم، مدير مكتب شبكة الميادين في فلسطين المحتلة، الزميل ناصر اللحام، من منزله في مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.

ويأتي هذا الاعتقال في سياق استهداف ممنهج تتعرض له شبكة الميادين وطاقمها في فلسطين، إذ سبق لقوات الاحتلال أن اقتحمت، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2023، منزل الزميل اللحام، حيث اعتدت على زوجته وأطفاله، وفتّشت المنزل، واعتقلت نجليه، باسل وباسيل.

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