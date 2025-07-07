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٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٩:٤٧ ص

انتهاء الجولة الأولى من محادثات وقف إطلاق النار بين تل أبيب وحماس دون اى نتائج

انتهاء الجولة الأولى من محادثات وقف إطلاق النار بين تل أبيب وحماس دون اى نتائج

أفادت مصادر مطلعة بأن الجولة الأولى من محادثات وقف إطلاق النار في غزة بين تل ابيب وحماس التي اجريت في الدوحة انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن روسيا اليوم، أكد مصدران فلسطينيان مطلعان في مقابلة مع رويترز أن الجولة الأولى من محادثات وقف إطلاق النار، التي عُقدت بشكل غير مباشر بين تل أبيب وحركة حماس في الدوحة، انتهت دون أي نتائج أو تقدم ملموس.

وتأتي هذه الجولة من المحادثات قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة للمرة الثالثة منذ عودة ترامب إلى السلطة في البلاد.

هذا وأن حركة حماس ردت في البداية بشكل إيجابي على اقتراح قطر بوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا والإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين وتسليم جثث 18 أسيرًا آخرين، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية إلى المنطقة العازلة على حدود غزة ونقل المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى القطاع.

كما أشار الاقتراح إلى تنفيذ محادثات وقف إطلاق نار دائم في غزة خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت.

/انتهى/

رمز الخبر 1960296
جواد ماستری فراهانی

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