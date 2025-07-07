المقاومة الاسلامية في فلسطين تدك "نيريم" و"العين الثالثة" بالصواريخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "القناة 12" الإسرائيلية، اقرّت بأنّ الصاروخ الذي استهدف "كيبوتس نيريم" ألحق أضراراً مادية في عدة مبانٍ، مشيرة إلى أنّ الصاروخ سقط في حي يتمّ حالياً إعادة بناء منازله التي دُمّرت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأكّدت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، قصفها تمركزات عسكرية شرق القرارة بخان يونس بقذائف 60 ملم، بالتعاون مع "كتائب شهداء الأقصى - لواء العامودي".

وفي بيان آخر، أعلنت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، عن استهداف تجمّعات الاحتلال في منطقة معن بخان يونس بقذائف هاون عيار 81 ملم.

كما فجّرت قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، عبوة ناسفة شديدة الانفجار بدبابة إسرائيلية قرب متنزّه العقّاد في حي المحطة وسط خان يونس جنوبي القطاع.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جنديين في شمال القطاع من جرّاء سقوط صاروخ مضاد للدبابات.

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