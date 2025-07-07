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٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٨:٣٠ ص

المقاومة الاسلامية في فلسطين تدك "نيريم" و"العين الثالثة" بالصواريخ

المقاومة الاسلامية في فلسطين تدك "نيريم" و"العين الثالثة" بالصواريخ

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن قصفها تجمّعات لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في منطقتي السطر والقرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزّة بقذائف "الهاون"، وكذلك، استهدفت مستوطنة "نيريم" وموقع "العين الثالثة"  في "غلاف غزة" بصواريخ من طراز "رجوم".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "القناة 12" الإسرائيلية، اقرّت بأنّ الصاروخ الذي استهدف "كيبوتس نيريم" ألحق أضراراً مادية في عدة مبانٍ، مشيرة إلى أنّ الصاروخ سقط في حي يتمّ حالياً إعادة بناء منازله التي دُمّرت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأكّدت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، قصفها تمركزات عسكرية شرق القرارة بخان يونس بقذائف 60 ملم، بالتعاون مع "كتائب شهداء الأقصى - لواء العامودي".

وفي بيان آخر، أعلنت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، عن استهداف تجمّعات الاحتلال في منطقة معن بخان يونس بقذائف هاون عيار 81 ملم.

كما فجّرت قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، عبوة ناسفة شديدة الانفجار بدبابة إسرائيلية قرب متنزّه العقّاد في حي المحطة وسط خان يونس جنوبي القطاع.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جنديين في شمال القطاع من جرّاء سقوط صاروخ مضاد للدبابات.

/انتهى/

رمز الخبر 1960292

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