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٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٠:١٨ ص

حتى الآن..دفن 263 شهيدًا من ضحايا العدوان الإسرائيلي على إيران في طهران

حتى الآن..دفن 263 شهيدًا من ضحايا العدوان الإسرائيلي على إيران في طهران

حتى الآن، دُفنت في طهران جثامين 263 شهيدًا من ضحايا العدوان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم حتى الآن دفن جثامين 263 شهيدًا من ضحايا العدوان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية في طهران. ومن بين هؤلاء الشهداء، وُوري الثرى 244 شهيدًا في مقبرة بهشت زهراء (عليها السلام)، و13 شهيدًا في مقبرة إمام زاده صالح (عليه السلام)، وشهيدين في مقبرة إمام زاده علي أكبر، وأربعة شهداء في مقبرة إمام زاده لويزان.

تجدر الإشارة إلى أن من بين هؤلاء الشهداء، قدمت إحدى عشرة عائلة شهيدين للإسلام، وثماني عائلات ثلاثة شهداء، وعائلتان قدمت أربعة شهداء، وعائلة واحدة قدمت خمسة شهداء.

/انتهى/

رمز الخبر 1960300
جواد ماستری فراهانی

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