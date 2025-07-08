العميد جباري: على العالم الإسلامي أن يرد على تهديدات ترامب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد ابراهيم جباري بشان تهديد ترامب لسماحة القائد: "دائمًا ما يرددون هذه الترهات؛ ترامب يقول شيئًا صباحًا وآخر ظهرًا، ثم يغير رأيه بعد ساعتين. إنهم يريدون تفريغ قلوب الناس وشن حرب نفسية".

وتابع: في المرحلة الأولى، يجب الرد على هذا الهراء، على الشعب وهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ووسائل الإعلام ونشطاء الفضاء الإلكتروني، عدم السماح للعدو بالتأثير على المجتمع.

وبخصوص تهديد ترامب لقائد الثورة، أكد مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "لا داعي للقلق .

وذكر العميد جباري فتاوى المراجع الدينية الشيعية ضد تهديد ترامب، وتابع: "لقد شهدتم دعم آية الله العظمى السيستاني، ومن داخل البلاد آية الله العظمى مكارم، وآية الله العظمى نوري همداني، وآية الله العظمى الشبيري، والعديد من المراجع الدينية الأخرى لسماحة القائد، ومن الواضح مدى تأثير هذه الفتاوى.

وأضاف: "على الناس أن يتدخلوا، وأن يهتز العالم الإسلامي، وأن يعلموا أنه لا ينبغي لهم ارتكاب مثل هذه الأخطاء.

وأشار مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني: لا داعي للقلق. ليعلم الناس أنهم في ظل رحمته الإلهية.

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