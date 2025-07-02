أمريكا المجرمة والصهاينة الأشرار فشلوا في تحقيق أهدافهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح العميد إبراهيم جباري، مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، في المؤتمر الدولي العاشر لحقوق الإنسان الأمريكية: "لقد توقفت الحرب، لكن القوى المتغطرسة في العالم، بما في ذلك أمريكا المجرمة والصهاينة الأشرار، فشلت في تحقيق أهدافها وحاولت تقديم رواية النصر. لم يعتقدوا أن هذه الحرب ستنتهي باقتدار الجمهورية الإسلامية وانتصارها".

وأضاف: "لم يكن لدى الصهاينة تقدير دقيق لكل هذا الدمار والخسائر، وأصبحوا حقًا وصمة عار على جبين الجميع". يحاول نتنياهو تصوير الأمريكيين على أنهم المنتصرون في هذه المعركة باستخدام الحرب النفسية وشبكاته الصهيونية.

وأضاف العميد جباري: في الأراضي المحتلة، تدهور وضع الكيان الصهيوني بشكل كبير لدرجة أن ترامب وجّه رسالةً مفادها أنه لا ينبغي الالتفات إلى اسم نتنياهو. إنهم يريدون تشتيت الأذهان في حربٍ معرفية، وعلينا أن نكون يقظين ونرد حتى لا نسمح لهم باختلاق رواياتٍ وقصصٍ كاذبة. ليس لدينا سلامٌ مفروضٌ علينا.

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