العميد سليماني: الشعب الإيراني بنضجه التاريخي احبط مخططات الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منظمة تعبئة المستضعفين العميد "غلام رضا سليماني"، قال خلال مراسم تأبين شهداء هذه المؤسسة الذين قضوا خلال العدوان الإسرائيلي على إيران، إن الأعداء كانوا يظنون أنه مع بدء الهجمات العسكرية سينزل الناس إلى الشوارع، لكن الشعب الإيراني بقيادة قائد الثورة الإسلامية ووحدته حقق انتصارات عظيمة.

في إشارة إلى توقعات أعداء إيران الخاطئة، قال: "لقد ظنوا أنه مع بدء الهجمات العسكرية، سيخرج جزء من الشعب الإيراني إلى الشوارع لمواجهة النظام. هذا التقييم لم يكن خاطئا فحسب، بل كان أيضا أحمقا، ومهد الطريق لغزو أراضي بلدنا".

وأضاف سعى الأعداء إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية خلال الحرب الـ12: إسقاط النظام، وتفكيك إيران، وتدمير البنية التحتية النووية للبلاد. لكن الشعب الإيراني أظهر كيف يتم الرد على هذه التهديدات.

وتابع لقد برز الشعب الإيراني، بقيادة قائد الثورة الإسلامية، وحقق نصرا استراتيجيا. حاملو لواء هذا النصر هم الشهداء، والقائد العام هو صانع هذا النجاح أيضا، ولكن لولا حضور الشعب، لما تحقق هذا النصر.

وختم قائلا لقد نجح الشعب الإيراني، بتواجده في الأيام الأولى من الحرب، في ضمان هزيمة العدو. وكان مخطط العدو أن ينفذ أهدافه خلال عشرة أيام وعلى ثلاث مراحل، إلا أن الشعب الإيراني وصل إلى نقطة من النضج التاريخي لا مثيل له خلال آلاف السنين الماضية، وأصبح هذا بمثابة نصر استراتيجي وحاسم للبلاد.

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