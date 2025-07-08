المشاط: تهديدات العدو الصهيوني لن تهز شعرة في رأس أصغر طفل فينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس المشاط: تحية للمجاهدين الأبطال وهم يجبرون العدو الصهيوني على الفرار بعد تسلل طائراته لاستهداف أعيان مدنية في أطراف البلاد، كما هي التحية لأبطالنا وهم يردون الصاعَ بالصاع للعدو الإسرائيلي.

وأكـد: أن يمن الإيمان والحكمة في مواقفه المساندة لأهلنا في غزة حتى تحقيق النصر، مبينا أنه "لن يثني الشعب اليمني عن مساندة غزة أي عدوان صهيوني مهما كان حجمه وآثاره.

وأضـاف رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى أنه وأمام القضايا العادلة والقرارات المحقة لا تهم النتائج مهما بلغت والعاقبة للمتقين، مخاطبا المجاهدين في غزة قائلًا: فاوضوا مرفوعي الرؤوس فنحن معكم وكل مقدرات شعبنا سند لكم حتى رفع الحصار ووقف العدوان عنكم.

وأکد أن تهديدات العدو لن تهز شعرة في رأس أصغر طفل فينا وسنواصل إسناد أهلنا في غزة والدفاع عن سيادة بلدنا بكل ما أوتينا من قوة ومفاجآتنا ستأتي تباعا، مؤكدا أن "اليمن ميدان الركلات الأخيرة وليس ميدانا للاستعراض، هكذا يقول التاريخ وسيثبته الحاضر بإذن الله"، مشيدا بشعب الإيمان والحكمة والقائد الحكيم الشجاع السيد العلم عبدالملك بدرالدين الحوثي.

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