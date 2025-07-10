سفير كوريا الشمالية في طهران: نقف بحزم إلى جانب إيران في حال انتهاك وقف إطلاق النار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد الأمين العام لحزب التحالف الإسلامي في ايران، محمد علي أمان، خلال لقائه السفير الكوري الشمالي في طهران، بموقف بيونغ يانغ الداعم لحق إيران في الدفاع المشروع، وأكد على ضرورة تشكيل جبهة قوية من الدول المستقلة بقيادة إيران وكوريا وروسيا والصين لمواجهة الهيمنة الأميركية، واقترح الحوار لتحديد إطار التعاون الأمني الثنائي.

وأشار السفير الكوري هان سونغ أوه بدوره إلى السجل التاريخي للتعاون بين البلدين خلال أوقات العقوبات والصعوبات وقال: "لقد وقفنا إلى جانب الأمة الإيرانية منذ بداية عدوان الكيان الصهيوني على إيران. إن الجانب الغربي ليس جديرًا بالثقة ويسعى باستمرار إلى تقويض سيادة الدول الشرقية المستقلة".

وأضاف: "إن الهجوم الأميركي على المنشآت النووية السلمية الإيرانية ـ التي كانت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ـ أثبت عدم جدوى المعايير الدولية".

وقال السفير الكوري الشمالي: "سننقل رسالتكم المهمة إلى القيادة الكورية وسنقف بحزم إلى جانب إيران في حالة أي انتهاك لوقف إطلاق النار".

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