 كوريا الشمالية تهدد أميركا واليابان وكوريا الجنوبية بإجراء عسكري

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان موقف الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية، التي تعكس مواقف بيونغ يانغ، جاء بعد إجراء مناورات جوية ثلاثية بين اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية في منطقة شبه الجزيرة الكورية.

في هذه المناورات، تم استخدام قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-52H لأول مرة في عام 2025 في منطقة شبه الجزيرة الكورية؛ كما شاركت في هذه التدريبات العسكرية مقاتلات إف-16 الكورية الجنوبية وإف-2 اليابانية.المسؤولون العسكريون في جيوش كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان طالبوا يوم الجمعة، بالتزامن مع بدء مناوراتهم بالطائرات الحربية المتطورة، كوريا الشمالية بوقف ما وصفوه بجميع الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن الإقليمي.

وفي اجتماع ثلاثي يوم الجمعة في سيول، ناقش رؤساء الأركان المشتركة للجيوش الثلاثة أيضا إرسال كوريا الشمالية لقوات عسكرية إلى روسيا لدعم حربها في أوكرانيا واحتمال نقل روسيا لتقنيات عسكرية إلى كوريا الشمالية مقابل ذلك.

في بيان مشترك صدر بعد هذا الاجتماع، التزمت الدول الثلاث بمواصلة تعاونها الثلاثي لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية.

في المقابل، أكدت روسيا وكوريا الشمالية أمس خلال لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على الإجراءات المزعزعة للاستقرار التي تتخذها أمريكا وحلفاؤها في شبه الجزيرة الكورية، ووصفوها بأنها السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة."

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