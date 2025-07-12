اعتقال عنصر إرهابي مرتبط بجهاز استخبارات أجنبي في مازندران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن البيان (رقم 7) لفيلق كربلاء في مازندران أوضح أنّ عناصر استخبارات الحرس الثوري تمكنوا، في إطار عملياتهم الاستخباراتية الدقيقة والهادفة إلى صون الأمن الوطني وإحباط مخططات العدو، من توقيف أحد العناصر الميدانية المعادية الذي كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي بتوجيه مباشر من عناصر مناهضة لإيران في الخارج، وذلك قبل تمكنه من تنفيذ أي خطوة.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية الأمنية المعقدة أدت أيضاً إلى تحديد واعتقال عدد آخر من أفراد الشبكة المرتبطة به، من خلال جهود استخباراتية واسعة النطاق.

كما شددت منظمة استخبارات الحرس الثوري في مازندران على جهوزيتها التامة ويقظتها المستمرة، محذرة أعداء الدولة من أن أي تحرك عدائي يستهدف أمن البلاد سيُواجَه برد حازم ورادع يجعلهم يندمون.

واختُتم البيان بدعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة عبر الأرقام 114 و113 و110 المخصصة لتلقي المعلومات الأمنية.

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