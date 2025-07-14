إيران تصدر تأشيرات مجانية للزوار الباكستانيين خلال زيارة الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفارة الإيرانية في إسلام آباد والقنصليات العامة الأربع لبلادنا في باكستان ستصدر تأشيرات الزيارة للزوار الباكستانيين مجانًا في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس.

وفي هذا الصدد، صرّح حسام خاتمي، قنصل السفارة الإيرانية في إسلام آباد، لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، بأن السفارة والبعثات السياسية الإيرانية في باكستان، وانطلاقًا من التقاليد الطيبة والصداقة مع الدولة المجاورة شرقًا، قررت إصدار تأشيرات زيارة مجانية لزوار سيد الشهداء (عليه السلام) الأعزاء هذا العام أيضًا.

وأضاف: "إن الحصول على موافقة على تأشيرة الزيارة المتعلقة برحلات الأربعين، والحصول على تأشيرة عراقية، وتوفير حافلات لنقل الزوار برًا ستكون شروطًا لإصدار تأشيرة إيرانية مجانية، وسيتم فرض رسوم تأمين بسيطة جدًا على الزورا الباكستانيين، كما انه لا حاجة لدفع رسوم للحصول على موافقة تأشيرة الزيارة الإيرانية".

وأفاد قنصل السفارة الإيرانية بأن السفارة والقنصليات العامة لبلادنا قد أبلغت الناشطين والمجموعات الزائرة بتعليمات رسمية وعملية بشأن انتقال زوار الأربعين من باكستان إلى إيران، ثم إلى العراق. وفي الوقت نفسه، عززت الدوائر القنصلية في البعثات السياسية الإيرانية جهودها لتسهيل رحلات الأربعين قدر الإمكان.

ويتزامن إصدار التأشيرات الإيرانية المجانية للزوار الباكستانيين مع انعقاد اجتماع ثلاثي لوزراء داخلية إيران وباكستان والعراق في طهران.

انطلق الاجتماع اليوم، برعاية وزير داخلية الجمهورية الإسلامية الايرانية، إسكندر مؤمني، بحضور نظيريه الباكستاني والعراقي في وزارة الداخلية.

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