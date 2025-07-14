وزير الداخلية الباكستاني يشكر الحكومة العراقية على تنظيم زيارة الأربعين على أكمل وجه كل عام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الداخلية الباكستاني سيد محسن نقفي في مؤتمر صحفي لوزراء داخلية إيران والعراق وباكستان، أشكر وزير الداخلية الإيراني على عقد هذا المؤتمر. كما سررتُ بلقاء وزير الداخلية العراقي، حيث دارت مناقشات جيدة وبناءة خلال هذا الاجتماع.

وأضاف: إن قرار تشكيل مجموعة عمل ثلاثية بين الدول الثلاث، إيران والعراق وباكستان، كان قرارًا مهمًا لتعزيز التنسيق في زيارة الأربعين.

وقال وزير الداخلية الباكستاني أيضًا: لقد استمعنا إلى المخاوف التي أثارها الأصدقاء العراقيون. ومن الأمور المهمة جدًا التي يجب أن ندركها أن زيارة الأربعين، التي يتوجه إليها ملايين الزوار إلى العراق، تُعدّ ائتماناًكبيرًا للعراق.

وشكر نقفي الحكومة العراقية على تنظيم زيارة الأربعين على أكمل وجه كل عام، وتابع: أودّ أن أشكر وزير الداخلية العراقي ووزير الداخلية الإيراني على تنظيم هذا الاجتماع.

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