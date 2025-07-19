العتبة الحسينية تصدر تعليمات مشددة لتنظيم مواكب الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "التعليمات شملت عدة جوانب تنظيمية وخدمية، أبرزها الاهتمام بنظافة المواكب ومحيطها، وتحديد أماكن الذبح والطبخ، مع توفير حاويات للنفايات ومتابعتها بشكل دوري، إضافة إلى الالتزام الصارم بتوقيتات النزول وعدم تكرار نزول العزاء.

وبحسب البيان، فقد تم تحديد مواعيد نزول المواكب وفقا للتفصيل التالي:

يومي 14 و15 صفر لمواكب الضعن.

يومي 16 و17 صفر لمواكب الزنجيل.

يومي 18 و19 صفر لمواكب اللطم.

يوم 20 صفر مخصص للزيارة فقط دون مواكب عزاء.

وأوضحت العتبة أن النزول سيكون يوميًا من الساعة 6 صباحًا وحتى 12 ليلًا، ويسير العزاء من عارضة قبلة الإمام الحسين (عليه السلام) مرورًا بالصحن الشريف، ثم إلى منطقة بين الحرمين، ومنها إلى العتبة العباسية المقدسة، باستثناء مواكب الضعن.

وشدّدت التعليمات على "ضرورة التوحّد في عزاء كل محافظة، وعدم تكرار النزول، ومراعاة توقيتات المحافظات الأخرى لتجنب التداخل، بالإضافة إلى ضرورة توفير ممرات للإخلاء والطوارئ داخل المواكب وعدم إشغال الطرق أو إلحاق الضرر بالممتلكات العامة".

وأكد البيان على "ضرورة التمسك بالشعائر الحسينية الأصلية، وعدم إدخال أطوار دخيلة مثل "الشور"، مع الالتزام بالموروث العراقي، وتقييد استخدام السماعات بمواصفات محددة، وضرورة إطفاء المكبرات أثناء الأذان وإقامة الصلاة".

وشملت التعليمات أيضًا:

منع اصطحاب النساء في عزاء الرجال.

حظر الطبخ داخل محيط العتبتين المقدستين.

منع التشابيه الخارجة عن مناسبة الأربعين (مثل حمل الرؤوس والجثث).

الالتزام بإرشادات وزارة الصحة.

منع إدخال الغرباء، أو رفع صور لرموز دينية أو سياسية.

عدم حمل أدوات جارحة أو أسلحة أو عصي أو لافتات غير مناسبة.

إبراز الهوية الرسمية والتعهد الخطي من قبل كفيل الموكب.

إزالة هياكل المواكب والأنقاض بعد انتهاء الزيارة مباشرة.

وختمت العتبة بيانها بالتأكيد على "ضرورة التعاون التام مع الجهات الأمنية والخدمية لضمان نجاح الزيارة المليونية المقدسة بكل أمن ونظام".

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