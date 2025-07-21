وزير الداخلية العراقي يزور منفذ المنذرية الحدودي للإطلاع على سير الاستعدادات لزيارة الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وصل وزير الداخلية العراقي ورئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية عبد الأمير الشمري صباح اليوم الاثنين الى منفذ المنذرية الحدودي ، للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لتأمين دخول زائري الأربعين.

ورافق الوزير، رئيس اللجنة الخدمية وقائد القوات البرية وعدد من القادة الأمنيين والضباط .

وكان في استقبال الشمري محافظ ديالى وقائدا العمليات والشرطة في المحافظة وفور وصول الوزير استطلع منفذ المنذرية لمتابعة جميع الاستعدادات في هذا المنفذ لاستقبال الوافدين من الزائرين.

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