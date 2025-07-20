الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على التعامل مع 22 بنكا وعشرات المصانع والشركات في روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بين البنوك المشمولة بالعقوبات T-Bank وYandex Bank وOzon Bank Surgutneftegazbank وSevergazbank وEnergotransbank، ومصانع بينها "أوليانوفسك لمعدات التصنيع" و"أليكسينسكي" لأجهزة القياس، و"ريازان الحكومي" للآليات الثقيلة والمعدات.

كما طالت العقوبات شركات أبرزها المساهمة Polymer and Inroel وKraftek وAeroscan.

وتضم القائمة 41 كيانا قانونيا، 18 منها مسجلة في الإمارات وسنغافورة وموريشيوس والصين والهند وأذربيجان.

بعد فرض العقوبات الغربية ضد روسيا على خلفية أزمة أوكرانيا، أعلنت عشرات الشركات الأجنبية خروجها من السوق الروسية.

ففي قطاع المطاعم والمشروبات غادرت "ماكدونالدز"، "ستاربكس"، و"كوكا كولا"، بينما تخلت عن السوق شركات التجزئة مثل "آيكيا" و"H&M"، كما أوقفت عمالقة السيارات مثل "فولكسفاغن"، "تويوتا"، "فورد"، "بي إم دبليو"، و"مرسيدس" عملياتها في روسيا.

لكن هذه المغادرة القسرية فتحت الباب لظهور بدائل محلية قوية، مثل "فكا كولا" و"جرين كولا" التي حلت محل المشروبات الغازية العالمية، وسلسلة "فكوسي رستوراني" التي ورثت مواقع "ماكدونالدز" ويعمل فيها أكثر من 165 ألف مواطن على امتداد البلاد.

وفي قطاع السيارات، برزت العلامات الروسية مثل "لادا" و"موسكوفيتش" لملء الفراغ، كما استفادت الشركات الروسية من استحواذها على منافذ بيع ومصانع هذه العلامات العالمية بأسعار زهيدة حددتها الحكومة الروسية.

وتسببت العقوبات على روسيا في خسائر فادحة للشركات الغربية، حيث تقدر بعض التقارير أنها تجاوزت 1.5 تريليون دولار حتى الحزمة الـ17 منها، فيما يحذر الخبراء من خسائر أفدح ستتكبدها الاقتصادات الغربية جراء الحزمة الـ18 من العقوبات المعلنة مؤخرا.

المصدر: نوفوستي

/انتهى/