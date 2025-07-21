 سفينة تابعة للبحرية الروسية تصل المنطقة العامة لمناورات بحر قزوين المشتركة مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفينة SB738 التابعة للبحرية الفيدرالية الروسية المنطقة العامة للمناورات للمشاركة في مناورات الإنقاذ البحرية "كاساريكس 2025" في بحر قزوين 2025 (CASAREX2025)، وقد استقبلتها وحدات بحرية جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ستُعقد المرحلة الرئيسية للمناورات في المنطقة البحرية الرابعة لبحرية الجيش الايراني، بعد اجتماعات تنسيقية بحضور القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا ومراقبين من الدول المطلة على بحر قزوين.

وتجري هذه المناورات تحت شعار "معًا من أجل بحر قزوين آمن ومستقر"، بمشاركة القوات البحرية للجيش والحرس الثوري، وقيادة شرطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والبحرية الفيدرالية الروسية.

وتهدف هذه المناورات إلى تعزيز السلامة والأمن البحريين، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل البحري بين القوات البحرية للدول المطلة على بحر قزوين.

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