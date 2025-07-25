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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١١:٥٥ ص

واشنطن ترفض خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية

واشنطن ترفض خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اليوم الجمعة، رفض بلاده القاطع لخطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهادفة إلى الاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال أيلول/سبتمبر المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال روبيو عبر منصة "إكس": "الولايات المتحدة تعارض بشدة خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة. هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس ويُعيق السلام. إنّه صفعة على وجه ضحايا السابع من تشرين الأول/أكتوبر"، وفق تعبيره.

وكان ماكرون قد أعلن في منشور عبر "إكس"، أنّ فرنسا قررت الاعتراف بدولة فلسطين رسمياً، وفاءً بـ"التزامها التاريخي لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أنّ بلاده ستُعلن موقفها رسمياً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر.

/انتهى/

رمز الخبر 1960905

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