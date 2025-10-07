انفجار قرب مكتب رئيس الوزراء الفرنسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن صحيفة الإندبندنت، أفادت مصادر إخبارية بسماع دوي انفجارات قرب مكتب رئيس الوزراء الفرنسي في باريس، ثم اشتعلت النيران في سيارة فان.

وقع الحادث بعد يوم واحد فقط من استقالة رئيس الوزراء سيباستيان لو كورنو، الذي استقال أمس بعد 27 يومًا فقط من توليه منصبه.

وأفادت صحيفة لو باريزيان أن لو كورنو كان من المقرر أن يحضر إلى مكتب رئيس الوزراء الفرنسي ويعقد اجتماعًا مع القادة السياسيين في البلاد. وأفاد شهود عيان بسماع ثلاثة انفجارات قرب فندق ماتينيون.

وتظهر الصور المنشورة سيارة فان مشتعلة ورجال إطفاء يحاولون السيطرة على الحريق.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار أو الحريق.

/انتهى/