رئيس القضاء الايراني يؤكد معاقبة العناصر المتورطة في الحادث الارهابي في زاهدان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح رئيس السلطة القضائية الايرانية في رسالة إن الهجوم الإرهابي على مبنی العدالة في مدینة زاهدان أمس السبت، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أبناء شعبنا الأعزاء ورجال الأمن والشرطة في المجمع القضائي، كان مؤلمًا ومؤسفًا.

وأضاف حجة الإسلام والمسلمين "غلام حسين محسني ایجئي" : لا شك أن مثل هذه الأعمال الوحشية التي تنفذه العناصر الانفصالية هي استمرار للمشروع الأمريكي الصهيوني الفاشل لإثارة الاضطرابات في إيران الإسلامية.

وأعرب عن تعازيه في استشهاد عدد من المواطنين الإيرانيين في هذا الحادث الإرهابي، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأوعز الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة بكشف هوية العناصر التي تقف وراء هجوم زاهدان الإرهابي وتسليمهم إلى القضاء لكي يتم التعامل مع هؤلاء المجرمين والأشرار بشكل حاسم وبطريقة تكون عبرة لهم وفقا للمعايير القانونية.

وهاجم مسلحون مجهولون، صباح أمس السبت، مبنى العدالة بمدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

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