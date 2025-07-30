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٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١١:٤٤ ص

رئيس السلطة القضائية يزور منزل اللواء الشهيد كاظمي.. تقوى الشهيد وخشيته لله کان جديرا بالثناء

رئيس السلطة القضائية يزور منزل اللواء الشهيد كاظمي.. تقوى الشهيد وخشيته لله کان جديرا بالثناء

التقى رئيس السلطة القضائية، حجة الاسلام محسني ايجئي اليوم الاربعاء عائلة رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري السابق اللواء الشهيد محمد كاظمي الذي استشهد خلال العدوان الاسرائيلي علي إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس السلطة القضائية خلال لقائه عائلة رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري السابق اللواء الشهيد محمد كاظمي الذي استشهد خلال العدوان الاسرائيلي علي إيران: كان تقوى الشهيد كاظمي وخشيته لله والتزامه وإخلاصه جديرًا بالثناء".

وأضاف محسني ايجئي: "كان اللواء الشهيد كاظمي يتحمل مسؤولية جسيمة وهامة كرئيس لجهاز استخبارات الحرس الثوري، وفي هذه المسؤولية، حرص حرصًا شديدًا على احترام القانون والحفاظ على شرف وكرامة أفراد المجتمع".

وتابع رئيس السلطة القضائية: "كان اللواء كاظمي، بصفته رئيسًا لجهاز استخبارات الحرس الثوري، يُولي اهتمامًا بالغًا لمعايير وأساليب العمل الاستخباراتي والأمني، كما كان ملتزمًا بالأخلاق المهنية".

/انتهى/

رمز الخبر 1961112
جواد ماستری فراهانی

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