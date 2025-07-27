فيديو..قافلة محبي الإمام الحسين (ع) من أروندكنار في طريقها إلى كربلاء

لا تزال قافلة محبي الإمام الحسين (ع) التي انطلقت من مدينة أروندكنار في محافظة خوزستان غرب البلاد، في طريقها إلى كربلاء لإقامة زيارة الاربعين الحسيني.