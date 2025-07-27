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٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١١:٣٧ ص

فيديو..قافلة محبي الإمام الحسين (ع) من أروندكنار في طريقها إلى كربلاء

فيديو..قافلة محبي الإمام الحسين (ع) من أروندكنار في طريقها إلى كربلاء

لا تزال قافلة محبي الإمام الحسين (ع) التي انطلقت من مدينة أروندكنار في محافظة خوزستان غرب البلاد، في طريقها إلى كربلاء لإقامة زيارة الاربعين الحسيني.

رمز الخبر 1960973
جواد ماستری فراهانی

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