https://ar.mehrnews.com/news/1960973/ ٢٧/٠٧/٢٠٢٥، ١١:٣٧ ص رمز الخبر 1960973 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٧/٠٧/٢٠٢٥، ١١:٣٧ ص فيديو..قافلة محبي الإمام الحسين (ع) من أروندكنار في طريقها إلى كربلاء لا تزال قافلة محبي الإمام الحسين (ع) التي انطلقت من مدينة أروندكنار في محافظة خوزستان غرب البلاد، في طريقها إلى كربلاء لإقامة زيارة الاربعين الحسيني. رمز الخبر 1960973 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة الهلال الاحمر الایرانی: 8000 متطوع إغاثة يخدمون زوار الأربعين في العراق عارف: ينبغي إقامة مراسم الأربعين على أكمل وجه وبأفضل الخدمات والجودة إنشاء 81 بوابة خروج على منفذ "تمرجين" الحدودي مع العراق لحركة زوار الأربعين سمات الامام الحسين زيارة الاربعين مسيرة الاربعين العراق كربلاء زيارة اربعينية الامام الحسين (ع)
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