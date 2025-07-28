إيران تفتح حدودها الشرقية لدخول زوار الأربعين الحسيني(ع)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار ناصر رضائي، الأمين التنفيذي لمقر زيارة الأربعين بوزارة الطرق وبناء المدن، في مقابلة صحفية إلى تجهيز البنية التحتية للنقل بهدف دعم تدفق زوار الاربعين قائلاً: "حسب الإجراءات المتبعة في السنوات السابقة، كانت مدة عملية الأربعين 20 يومًا. هذا العام، اعتمدنا 23 يوم عمل. بالطبع، لكل إدارة متخصصة فترة تشغيلية مختلفة حسب حجم مهمتها.

وأضاف: في العام الماضي، عبر أكثر من 6.5 مليون شخص حدود البلاد لأداء زيارة الأربعين. هذه الموجة من الناس، التي بدأت قبل أسبوعين أو حتى عشرين يومًا من الأربعين، واستمرت في العودة من ثلاثة أو أربعة أيام قبلها إلى يومين أو ثلاثة أيام بعدها، تطلبت تحليلًا دقيقًا للتخطيط الفعال.

وأوضح قائلاً: "بالنظر إلى اتجاه السنوات السابقة، الذي شهد عادةً نموًا سنويًا يتراوح بين 15 و20% في عدد الزوار، فقد توقعنا زيادة مماثلة هذا العام. إلا أن ما شهدناه في تاسوعاء وعاشوراء هذا العام صدمنا؛ زيادة في حركة المرور بنسبة 80%. ربما يرى البعض أن الناس فضلوا الذهاب إلى زيارة الاربعين مبكرًا، أو ربما كانت لديهم مخاوف بشأن المنشأ أو الوجهة، ولكننا نعتقد أن الشعب الإيراني هو أمة الإمام الحسين (عليه السلام)، وقد زاد شغفه. لذلك، نتوقع أن نشهد زيادة كبيرة في عدد الزوار في الأربعين هذا العام أيضًا."

كما أشار الأمين التنفيذي لمقر الأربعين المركزي بوزارة الطرق وبناء المدن إلى حصة قطاعات النقل المختلفة في رحلات الأربعين، قائلاً: في السنوات السابقة، كانت نسبة الرحلات الجوية حوالي 7%، والحافلات ما بين 24 و26%. كانت حصة السكك الحديدية ضئيلة، وعبر حوالي 1500 شخص حدود شلامجة بحرًا. أما بقية الرحلات فكانت بالسيارات الخاصة بشكل رئيسي.

وأشار رضائي إلى أن أكثر من 56 إلى 58% من رحلات الأربعين تتم عبر حدود مهران. في العام الماضي، سُجلت أكثر من ثلاثة ملايين ونصف رحلة ذهابًا وإيابًا عبر هذه الحدود وحدها. بعد مهران، تُعتبر حدود شلامجة وخسروي ذات أولوية. كما تُنشط الحدود الشرقية لدخول الأجانب.

وبخصوص الإجراءات التنفيذية لتجهيز الحدود لأربعين هذا العام قال: "قمنا بزيارات ميدانية عديدة إلى الحدود، وخاصة مهران، للاطلاع على الوضع، بما في ذلك برفقة معالي وزير الطرق وبناء المدن. كما يقوم مركز الأربعين في وزارتنا بمراقبة وتقييم أداء مختلف الإدارات. حتى المجالات التي لا ترتبط بنا بشكل مباشر ولكنها تؤثر على أداء النقل، تمت مراقبتها، وأُحيلت المشكلات إلى الإدارات المعنية".

وتابع: "لقد حظي منفذ مهران الحدودي باهتمام كبير كنقطة حيوية في رحلات الأربعين. وحتى الآن، تم التخطيط لأكثر من 95 بوابة دخول وخروج على هذا المنفذ لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل وقت انتظار الزوار. والهدف هو ألا تتجاوز مدة التوقف عند البوابات 5 إلى 10 دقائق".

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