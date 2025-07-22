إنشاء 81 بوابة خروج على منفذ "تمرجين" الحدودي مع العراق لحركة زوار الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح ناصر رضائي، خلال زيارته إلى معبر تمرجين الحدودي يوم الثلاثاء، قائلاً: "تمّ توفير البنية التحتية اللازمة لحركة زوار الأربعين على معبر تمرجين، ولا توجد أيّة مشكلة في هذا الصدد".

وأضاف: "جاءت هذه الزيارة بهدف دراسة قضايا ومشاكل حركة الزوار، وبهدف تقديم أفضل خدمة لهم في زيارة الأربعين هذا العام، وهذه المحطة مُجهّزة بالكامل لحركة زوار الأربعين".

وأضاف رضائي: "تمّ تجهيز 36 بوابة خروج باتجاه العراق و45 بوابة على الحدود العراقية، ليتمكن زوار الأربعين من عبور الحدود دون انقطاع، وفي أقلّ من 5 دقائق". قال المدير العام للتفتيش وإدارة الأداء وحقوق المواطنين بوزارة الطرق وبناء المدن: "سنبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل خدمة لزوار الأربعين، وسنستخدم جميع الإمكانيات القانونية المتاحة لتقديم خدمة أفضل لهم".

وأضاف رضائي: "نظرًا للعدد الكبير من الأشخاص الذين يعبرون الحدود خلال زيارة الأربعين، وحقيقة أن أكثر من 130 ألف شخص عبروا معبر تمرجين الحدودي خلال الأربعين العام الماضي، فمن الضروري النظر في ترتيبات خاصة لضمان انسيابية وسهولة حركة الزوار".

وأكد على التقارب والتفاعل بين جميع الجهات التي تقدم خدمات للزوار، قائلاً: "من الضروري أن تنسق الجهات المعنية بحركة زوار الأربعين فيما بينها لخدمة الناس على أفضل وجه ممكن، وتجنب أي مشاكل في رحلات هذا العام".

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