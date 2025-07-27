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٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١١:٣١ ص

ولايـتي: ممر "زنغزور" مشروع أمريكي للضغط على روسيا وإيران

ولايـتي: ممر "زنغزور" مشروع أمريكي للضغط على روسيا وإيران

تناول مستشار شؤون السياسة الخارجية لقائد الثورة الاسلامية علي أكبر ولايـتي في رسالة بمناسبة مراسم تكريم الشيخ صفي الدين الأردبيلي قضايا تتعلق بجمهورية أذربيجان وممر "زنغزور".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد ولايـتي في رسالته أن أعداء إيران، خاصة الصهيونية العالمية وأمريكا، منزعجون من هذا التحالف التاريخي وعمق الهوية الثقافية الإيرانية، ويحاولون باستمرار إضعاف أسس هذه الهوية للإضرار بأمننا الوطني. وفي هذا السياق، يروجون لمشاريع مثل "ممر زنغزور" كغطاء لمشاريع جيوسياسية أكبر. فالهدف الرئيسي هو إضعاف محور المقاومة، وقطع اتصال إيران بالقوقاز، ومحاصرة إيران وروسيا برياً في جنوب المنطقة.

وفيما يلي نص رسالة علي أكبر ولايـتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بتحية إلى الشعب الأذري البطل والمثقف، خاصة محافظة أردبيل العزيزة، وبشكر خاص لسماحة آية الله السيد حسن العاملي، ممثل الولي الفقيه في المحافظة وإمام جمعة أردبيل الموقر، الذي بجهوده العظيمة مهد الطريق لإقامة هذه المراسم المهيبة تكريماً لمقام الشيخ صفي الدين الأردبيلي الرفيع.

أشكر جميع الإخوة الأعزاء الذين ساهموا في الحفاظ على تراث هذه الشخصية الروحية والعلمية والوطنية البارزة.

الحضور الكريم، الضيوف الأعزاء، العلماء والمفكرون المحترمون:

أظهر الشعب الإيراني العظيم عبر التاريخ، وخاصة في العصر الحديث وفي مواجهة عدوان الكيان الصهيوني وامريكا، وحدة ويقظة وتلاحماً نادراً. هذا الاتحاد النابع من الثقافة الإيرانية-الإسلامية الغنية، كان دائماً مصدر إلهام للشعوب المحبة للحرية في العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1960974

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