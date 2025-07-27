مساعد رئيس جمهورية أذربيجان للشؤون الخارجية يُدين هجوم الكيان الصهيوني على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى مساعد رئيس جمهورية أذربيجان للشؤون الخارجية، حكمت حاجييف، اتصالًا هاتفيًا اليوم مع نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية والأمن الدولي، وأعرب عن تعازيه في استشهاد عدد من مواطنيين الايرانيين، لا سيما قادة وعلماء البلاد، وأدان هجوم الكيان الصهيوني على أراضي جمهورية إيران الإسلامية.

وخلال هذا الاتصال، أكد الطرفان على تعزيز العلاقات الثنائية وتسريع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين رئيسي البلدين. كما تقرر متابعة الاتفاقيات المتعلقة بزيارة علي أكبر أحمديان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي إلى أذربيجان، بما في ذلك بهدف حل مشكلة الطلاب الإيرانيين الذين يدرسون في جمهورية أذربيجان.

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