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٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٠:١٤ ص

عارف: إيران تسعى إلى تحقيق المركز الأول في التقنيات الحديثة

عارف: إيران تسعى إلى تحقيق المركز الأول في التقنيات الحديثة

أكد النائب الاول للرئيس الايراني، محمدرضا عارف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تهدف الى الوصول الى المركز الاول في التقنيات الحديثة في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النائب الأول للرئيس الايراني خلال خطابه في مؤتمر المهارات الوطني: "تهدف وثيقة رؤية البلاد لعشرين عامًا إلى تحقيق مكانة رائدة في مجال النقل وتقنياته الجديدة في منطقة جنوب غرب آسيا".

وأضاف: "لتحقيق هذا الهدف، من الضروري تحديد وتطوير 5 إلى 6 تقنيات استراتيجية في الصناعة. ومع ذلك، فإن الاعتماد فقط على خريجي الجامعات النظرية لتحقيق المركز الأول لا يكفي؛ فهذا المسار يتطلب حضورًا فاعلًا للتقنيين".

وأكد عارف: "لتحقيق إنجازات جديدة، نحتاج إلى تعاون متضافر بين العلماء والتقنيين. نؤمن بأنه لا ينبغي لنا التخلف عن الدول المتقدمة في أي تقنية ناشئة".

/انتهى/

رمز الخبر 1961056
جواد ماستری فراهانی

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