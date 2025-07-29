عارف: إيران تسعى إلى تحقيق المركز الأول في التقنيات الحديثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النائب الأول للرئيس الايراني خلال خطابه في مؤتمر المهارات الوطني: "تهدف وثيقة رؤية البلاد لعشرين عامًا إلى تحقيق مكانة رائدة في مجال النقل وتقنياته الجديدة في منطقة جنوب غرب آسيا".

وأضاف: "لتحقيق هذا الهدف، من الضروري تحديد وتطوير 5 إلى 6 تقنيات استراتيجية في الصناعة. ومع ذلك، فإن الاعتماد فقط على خريجي الجامعات النظرية لتحقيق المركز الأول لا يكفي؛ فهذا المسار يتطلب حضورًا فاعلًا للتقنيين".

وأكد عارف: "لتحقيق إنجازات جديدة، نحتاج إلى تعاون متضافر بين العلماء والتقنيين. نؤمن بأنه لا ينبغي لنا التخلف عن الدول المتقدمة في أي تقنية ناشئة".

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