وزير العدل: فريق عمل فی مجلس الامن القومی تتابع الشكاوى ضد جرائم الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح أمير حسين رحيمي للصحفيين اليوم الأحد، عقب اجتماع اللجنة القانونية والقضائية في مجلس الشورى الإسلامي: بناءً على أمر قائد الثورة الاسلامية، يجب متابعة جرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة خلال حرب الـ 12 يومًا المفروضة من منظور قانوني وقضائي، ويجري متابعة هذه القضية بجدية في السلطات الثلاث، وقد عُقد اجتماع اللجنة القانونية والقضائية اليوم بهذا الخصوص.

وأضاف: في هذا الصدد، عُقد اجتماع مماثل سابقًا بحضور الدكتور عارف، النائب الأول لرئيس الجمهورية، وحجة الإسلام حمزة خليلي، النائب الأول للسلطة القضائية، وتم تشكيل فريق عمل في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي بحيث تتمكن جميع الجهات المعنية من العمل في هذا الصدد ضمن هذه اللجنة.

وأكد وزير العدل في اجتماع اللجنة اليوم على أهمية تعزيز فريق العمل المُشكل في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، وقال: "يتم متابعة الدعاوى الدولية التي يجب رفعها عبر المركز القانوني الرئاسي. كما يجب متابعة دعاوى المتضررين من هذه الحرب عبر نقابة المحامين ومركز المحامين".

وأشار إلى أنه "يجب على الحكومة والقضاء والبرلمان اتخاذ ترتيبات جادة لملاحقة الكيان الصهيوني ورفع الدعاوى القضائية والشكاوى ضده. وفي هذا الإطار، سيتم ملاحقة الجرائم المرتكبة بحق شعب غزة ايضا".

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