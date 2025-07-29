https://ar.mehrnews.com/news/1961060/ ٢٩/٠٧/٢٠٢٥، ١١:٠٥ ص رمز الخبر 1961060 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٩/٠٧/٢٠٢٥، ١١:٠٥ ص فيديو... شاعر عراقي يصف حال الصواريخ الايرانية عندما دكت الكيان الصهيوني يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة وصف شاعر عراقي لحال الصواريخ الايرانية حين الرد على الجرئم الكيان الصهيوني. تحميل 25 MB رمز الخبر 1961060 کپی شد محتوى ذات صلة الهزات الارتدادية للهجمات الصاروخية الإيرانية مستمرة، مقتل صهيوني آخر سي إن إن: الولايات المتحدة خسرت ربع صواريخها في الحرب مع إيران نيوزويك: امريكا تكبدت111 مليون دولار من الخسائر إثر هجوم إيران على قاعدة العديد الجوية سمات ايران العراق الصواريخ الايرانية
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