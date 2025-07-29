  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١١:٠٥ ص

فيديو... شاعر عراقي يصف حال الصواريخ الايرانية عندما دكت الكيان الصهيوني

فيديو... شاعر عراقي يصف حال الصواريخ الايرانية عندما دكت الكيان الصهيوني

يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة وصف شاعر عراقي لحال الصواريخ الايرانية حين الرد على الجرئم الكيان الصهيوني.

تحميل 25 MB

رمز الخبر 1961060

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات