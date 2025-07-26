نيوزويك: امريكا تكبدت111 مليون دولار من الخسائر إثر هجوم إيران على قاعدة العديد الجوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أشارت مجلة نيوزويك في تقرير إلى الدروس التي تعلمتها قوات الدفاع الجوي الأمريكية بعد الهجوم الإيراني الانتقامي على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر ردًا على عدوان واشنطن على المنشآت النووية الإيرانية؛ مع الأخذ في الإعتبار احتمالية هجوم من الصين وكوريا الشمالية على أصول واشنطن في المنطقة!

ووفقًا لمجلة نيوزويك، فإن هجوم الصين المحتمل على تايوان، وتوسيع ترسانة كوريا الشمالية الصاروخية، وتحركات كلا البلدين الجريئة بشكل متزايد في المناطق الجوية والبحرية المتنازع عليها، دفعت المسؤولين الأمريكيين إلى تسريع استعداداتهم، بدءًا من تطوير قدرات الدفاع الصاروخي وصولًا إلى نشر طائرات مقاتلة متطورة في قواعد الخطوط الأمامية.

درس إيراني قيّم لوحدات دفاع الباتريوت الأمريكية

عندما أطلقت إيران صواريخ باليستية على قاعدة العديد، ردًا على الضربات الأمريكية على منشأة فوردو النووية الشهر الماضي بقاذفات بي-2، منحت قوات دفاع الباتريوت الأمريكية الفرصة والخبرة لاعتراض الصواريخ التي تطلقها القوات الأجنبية.

كانت هذه الهجمات، التي شملت إطلاق 14 صاروخًا على قاعدة العديد، بمثابة تدريب حي لوحدات الدفاع الأمريكية، التي هي الآن في حالة تأهب قصوى في شمال شرق آسيا. وزعم الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، أنه تم إجلاء جميع الأفراد، باستثناء 44 جنديًا بقوا لتشغيل نظامي باتريوت، قبل الهجوم الإيراني على القاعدة. كما زعم كين، بعد أسبوع من الهجوم، أنه تم إطلاق عدد كبير من الصواريخ الاعتراضية للدفاع عن القاعدة، لكنه أبقى العدد الدقيق للصواريخ التي أُطلقت سرًا.

ذكرت مؤسسة الأمن القومي اليهودية الأمريكية/معهد الأمن القومي الأمريكي (JINSA) سابقًا في تحليل أن الجيش الأمريكي أطلق حوالي 30 صاروخًا موجهًا من طراز باتريوت على 14 هدفًا باليستيًا إيرانيًا متجهًا نحو أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، بتكلفة 111 مليون دولار للصواريخ وحدها! ووصف الجنرال كين الحادث بأنه "أكبر تدخل في نظام باتريوت في تاريخ الجيش الأمريكي".

كما صرّح تيموثي والتون، الزميل البارز في معهد هدسون، بأن الهجوم "ساعد في تعزيز جاهزية أفراد الدفاع الأمريكيين، وأن الجيش يعتزم توسيع قواته من طراز باتريوت".

وأضاف والتون: "حظي الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد بتغطية إعلامية واسعة، لكن وحدات عسكرية أمريكية أخرى تدافع عن أصول حيوية في إسرائيل وتنفذ عمليات استنزاف لمواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة في العراق وسوريا حظيت باهتمام أقل".

بالإضافة إلى أنظمة باتريوت، نشر الجيش الأمريكي أيضًا أنظمة ثاد في إسرائيل لتعزيز دفاعاتها الجوية وسط تهديدات الصواريخ بعيدة المدى من إيران والحوثيين في اليمن، وفقًا لمجلة نيوزويك. يُنشر حاليًا نظامان على الأقل من أنظمة ثاد في غرب المحيط الهادئ، أحدهما في غوام والآخر في كوريا الجنوبية.

تحتاج الولايات المتحدة إلى تجديد مخزونها من صواريخ باتريوت الاعتراضية بعد عملياتها في الشرق الأوسط وتسليم أنظمة الدفاع إلى أوكرانيا.

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