تصدير بضائع بقيمة 638 مليون دولار من جمارك خوزستان إلى العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تصدير أكثر من مليونين و620 ألف طن من البضائع بقيمة 638 مليون دولار و500 ألف دولار من جمارك خوزستان إلى العراق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني.

وأضاف بهروز قره بيكي، المشرف على جمارك محافظة خوزستان: "بلغ إجمالي حجم الصادرات من جمارك محافظة خوزستان إلى الدول المستهدفة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 7 ملايين و20 ألف طن، وبلغت قيمتها أكثر من مليارين و65 مليون دولار".

وأضاف مشرف جمارك محافظة خوزستان: "خلال الفترة نفسها، دخلت البلاد عبر المنافذ الجمركية في خوزستان 6.71 مليون طن من البضائع، بما فيها السلع الأساسية وغير الأساسية، بقيمة تقارب 2.30 مليار دولار".

وأوضح قره بيكي أن أكثر من 6.16 مليون طن من هذه الواردات كانت من السلع الأساسية.

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