سي إن إن: الولايات المتحدة خسرت ربع صواريخها في الحرب مع إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلت شبكة CNN عن مصدرين عسكريين قولهما إن الولايات المتحدة استنفدت حوالي ربع مخزونها من صواريخ ثاد خلال الحرب التي فرضها النظام الصهيوني على إيران في يونيو/حزيران الماضي.

وأفادت المصادر أن القوات الأمريكية استخدمت 100 أو 150 صاروخ ثاد لاعتراض الصواريخ الإيرانية التي أُطلقت خلال عملية صادق 3، وهو جزء كبير من مخزونها.

ونقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين سابقين وخبراء عسكريين قولهم إن الانخفاض السريع في مخزون صواريخ ثاد أثار مخاوف أمنية لدى واشنطن.

وفي الوقت نفسه، نفى متحدث باسم البنتاغون هذه التقارير، وادعى أن الجيش الأمريكي في أقوى حالاته ولديه ما يحتاجه لتنفيذ أي مهمة في العالم.

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