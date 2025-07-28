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٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٢:٤١ م

سي إن إن: الولايات المتحدة خسرت ربع صواريخها في الحرب مع إيران

سي إن إن: الولايات المتحدة خسرت ربع صواريخها في الحرب مع إيران

أعلنت شبكة CNN أن الولايات المتحدة فقدت ربع صواريخها الاعتراضية من طراز "ثاد" لمواجهة الصواريخ الإيرانية خلال الحرب المفروضة من قبل الكيان الصهيوني على إيران.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلت شبكة CNN عن مصدرين عسكريين قولهما إن الولايات المتحدة استنفدت حوالي ربع مخزونها من صواريخ ثاد خلال الحرب التي فرضها النظام الصهيوني على إيران في يونيو/حزيران الماضي.

وأفادت المصادر أن القوات الأمريكية استخدمت 100 أو 150 صاروخ ثاد لاعتراض الصواريخ الإيرانية التي أُطلقت خلال عملية صادق 3، وهو جزء كبير من مخزونها.

ونقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين سابقين وخبراء عسكريين قولهم إن الانخفاض السريع في مخزون صواريخ ثاد أثار مخاوف أمنية لدى واشنطن.

وفي الوقت نفسه، نفى متحدث باسم البنتاغون هذه التقارير، وادعى أن الجيش الأمريكي في أقوى حالاته ولديه ما يحتاجه لتنفيذ أي مهمة في العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1961023
یاسر المصری

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