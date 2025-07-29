الهزات الارتدادية للهجمات الصاروخية الإيرانية مستمرة، مقتل صهيوني آخر

ذكرت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة "معا"، أن صهيونياً آخر توفي يوم الاثنين متأثراً بإصابات بالغة أُصيب بها في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية المكثفة على الأراضي المحتلة.

أُصيب الصهيوني بجروح بالغة عندما أصاب صاروخ إيراني مدينة رحوفوت في الأراضي المحتلة، وتوفي يوم الاثنين بعد نقله إلى مستشفى كابلان الشهر الماضي.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "غلوبس" الصهيونية أن كل ضربة صاروخية على الأراضي المحتلة أسفرت عن مطالبة 4000 شخص في المتوسط بتعويضات.

وفي إشارة إلى شدة الانفجارات الناجمة عن الهجمات الصاروخية الإيرانية، كتبت الصحيفة أن الموجة الانفجارية الشديدة الناجمة عن الصواريخ الإيرانية شردت أكثر من 18000 صهيوني في 12 يوماً.

وأعلن صندوق التعويضات الصهيوني أنه تلقى 39000 طلب تعويض عن الأضرار المالية المباشرة الناجمة عن الهجمات الإيرانية داخل المدن الإسرائيلية.

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