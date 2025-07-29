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٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٣:٢٨ م

السعودية تُفرج عن 12 صيادًا من محافظة بوشهر

السعودية تُفرج عن 12 صيادًا من محافظة بوشهر

أعلنت رئيسة بعثة وزارة الخارجية في محافظة بوشهر: "بجهود وزارة الخارجية والمتابعة المستمرة، أُطلق سراح 12 صيادًا من صيادي بوشهر، كانوا قد اعتُقلوا في المياه الحدودية قبل قرابة شهرين، من السجون السعودية، ودخلوا أراضي البلاد".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت نجمة قائدي زاده في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "بعد وصول هؤلاء الصيادين إلى مياه محافظة بوشهر واتصالهم بحرس الحدود، تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لعودتهم إلى وطنهم، وهم الآن مع عائلاتهم".

وأضافت رئيسة بعثة وزارة الخارجية في محافظة بوشهر: "يُعتقل بعض الصيادين والبحارة لتجاوزهم غير المتعمد للحدود المائية للدول المجاورة".

وقالت: "في بعض الحالات، يدخل هؤلاء الأشخاص المياه السعودية لزيادة الصيد وارتكاب انتهاكات حدودية (جرائم مشتبه بها) وانتهاكات إقليمية، مما يؤدي إلى اعتقالهم من قبل قوات ذلك البلد".

وتابعت: في شهر يونيو/حزيران، اعتُقل 15 صيادًا آخرين من محافظة بوشهر في ظروف مماثلة، ويجري العمل على إطلاق سراحهم.

وفي إشارة إلى أهمية احترام الحدود البحرية، صرّح رئيس بعثة وزارة الخارجية في محافظة بوشهر: "نتوقع من الصيادين والبحارة الامتناع عن أي إجراء يؤدي إلى اعتقالهم في الدول المجاورة، مع فهم أدقّ للحساسيات المتعلقة بالسيادة الإقليمية".

وأكد قائدي زاده: "يجب الحفاظ على كرامة المواطنين الإيرانيين وقيمتهم، ونأمل أن تُسهم سلوكيات وأساليب الناشطين البحريين في تعزيز هذا الموقف".

/انتهى/

رمز الخبر 1961080
جواد ماستری فراهانی

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