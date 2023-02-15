منظمة حقوقية تكشف انتهاكات العدوان بحق الصيادين اليمنيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرضت منظمة إنسان للحقوق والحريات، في مؤتمر صحفي خلاله تقريرها الحقوقي بعنوان "مآسي مغيبة في البحر الأحمر"، أشارت المنظمة في تقريرها إلى وجود 4 أشكال للانتهاكات بحق الصيادين تمثلت في الحصار البحري والاعتقال والاختطاف والقتل المباشر وإقحام الصيادين المخفيين في عمليات خاصة لتبادل الأسرى.

وأوضحت منظمة إنسان أن الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون المحتجزون في سجون العدوان لا تنتهي وتقوم دولة إريتيريا بمشاركتهم في الانتهاكات

وكشف فريق المنظمة في التقرير الاستقصائي عن أن 274 صيادا قتلوا بصورة مباشرة من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي، كما كشف عن تعرض 215 صيادًا من صيادي البحر الأحمر للإعاقة أثناء اختطافهم من قبل تحالف العدوان ومجموعاته المسلحة.

وأوضح التقرير أن من بين الصيادين المختطفين عدد من الأطفال كانوا يمارسون مع آبائهم مهنة الصيد وقد تم الإفراج عن بعضهم ومازال البعض مختطف ولا يعرف مصيره.

وأكد أن عدد الصيادين المختطفين خلال 8 سنوات نحو 2000 صياد و274 شهيدا و215 معاقًا و476 قاربًا مدمرًا

مصير 11 صيادا ادعت القوات الأمريكية إنقاذهم

كما كشفت منظمة إنسان عن مصير 11 صيادا ادعت البارجة الأمريكية (يو إس إس فور است شيرمان) أنها انقذت الصيادين من الغرق وسلمتهم لخفر السواحل بميناء نشطون في المهرة

وأوضحت أن الصيادين الـ 11 تم تسليمهم لقوات تحالف العدوان وهم يقبعون الآن بأحد سجون خميس مشيط الخاص بأسرى الحرب.

وحملت الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية الصمت وغض الطرف عن هذه الممارسات الإجرامية التي تضاعف من معاناة الصيادين، مطالبة المجتمع الدولي بمسؤولياتهم لحماية الصيادين وأطفالهم واتخاذ موقف حازم لمنع هذه الجرائم.

ودعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ورئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة للتحقيق في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني بشكل عام وفئة الصيادين بصورة عاجلة وخاصة.

وزير حقوق الإنسان: الدور الكبير للقرصنة في البحر الأحمر هو لأمريكا

من جهته شدد وزير حقوق الإنسان علي الديلمي على أنه من المهم التحرك في الإطار القانوني والحقوقي لرفع تقارير الانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان في البحر الأحمر.

وقال الديلمي: إن الدور الكبير للقرصنة في البحر الأحمر هو لأمريكا التي تمارس القتل والاختطاف في البحر الأحمر وفي سجونهم السرية، مضيفا أن الجرائم الأمريكية في البحر الأحمر لا حصر لها وينبغي ألا يسكت العالم عنها

وأردف وزير حقوق الإنسان بقوله: إن هناك تواطؤ أممي أمام كل الجرائم المرتكبة في اليمن ودور مشبوه للمجتمع الدولي.

المصدر: المسيرة

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