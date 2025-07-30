موسكو تدين التهديدات الجديدة لترامب باستهداف المنشآت النووية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للصحافيين ، اليوم الاربعاء: "إن التهديدات المتكررة لإيران بشن ضربات صاروخية وقنابل جديدة على منشآتها النووية لا بد أن تثير قلقاً بالغاً. ومما يزيد من سخرية هذه التصريحات أنها تُطلق تحت ستار قلق وهمي بشأن منع انتشار الأسلحة النووية".

وأضافت: "لا ينبغي أن يصبح قصف المنشآت النووية ممارسة دولية شائعة وروتينية. لا يمكن تجاهل المخاطر الكارثية المرتبطة بذلك، ناهيك عن تبريرها".

وقالت زاخاروفا إن التوصل إلى تسوية سلمية مستدامة ووعد بعدم شن ضربات جديدة على إيران شرطان أساسيان لتطبيع التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكدت زاخاروفا إدانة أي تهديد بمهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية، وقالت: "تدين روسيا بشدة أي دعوة لشن ضربة عسكرية لإزالة أي سوء فهم وأحكام مسبقة بشأن البرنامج النووي السلمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضافت: "موقفنا هنا واضح تمامًا ومتسق. لقد حذرنا مرارًا وتكرارًا من خطورة المغامرات العسكرية التي تهدد الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط".