موسكو ترد على تهديدات ترامب للمنشآت النووية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذرت الخارجية الروسية من ان استخدام القوة العسكرية ضد إيران سيكون له عواقب كارثية على العالم بأسره، مشيرة إلى سعيها في البحث عن حلول للأحكام الغربية المسبقة، مع احترام المصالح المشروعة لإيران.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيانها ، على ان استخدام القوة العسكرية ضد إيران "غير قانوني وغير مقبول"، مشيرة إلى أن مشاركة إيران في معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية يمنحها الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وجاء ذلك تعليقا على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهداف المنشآت النووية الإيرانية ما لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.