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٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٥ ص

حضور حماسي لزوار الأربعين على منفذ مهران الحدودي مع العراق

حضور حماسي لزوار الأربعين على منفذ مهران الحدودي مع العراق

يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة الحضور الحماسي لزوار الأربعين على منفذ مهران الحدودي فجر اليوم.

تحميل 11 MB

رمز الخبر 1961299

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