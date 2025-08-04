https://ar.mehrnews.com/news/1961299/ ٠٤/٠٨/٢٠٢٥، ١٠:٤٥ ص رمز الخبر 1961299 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٤/٠٨/٢٠٢٥، ١٠:٤٥ ص حضور حماسي لزوار الأربعين على منفذ مهران الحدودي مع العراق يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة الحضور الحماسي لزوار الأربعين على منفذ مهران الحدودي فجر اليوم. تحميل 11 MB رمز الخبر 1961299 کپی شد محتوى ذات صلة مؤمني: جميع الإدارات في حالة تأهب قصوى لتسهيل عملية مرور زوار الاربعين 47 ألف شخص عبروا حدود مهران اليوم تجاوز عدد زوار الأربعين عبر منفذ خسروي 60 ألف زائر سمات ايران منفذ مهران زيارة الاربعين
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