انطلاق حركة زوار الأربعين رسميا من منفذ باشماق

أفادت وكالة مهر للأنباء عن مراسلها، قال علي أكبر ورمقاني، خلال تقديمه التعازي بمناسبة الأربعين في اجتماع مجلس الإعلام الكردستاني: وفقًا لإعلان مقر الأربعين المركزي، انطلقت مسيرة الأربعين لهذا العام رسميًا اليوم، 4 أغسطس، وستدخل أولى مجموعات الزوار إلى إقليم كردستان العراق من معبر باشماق.

وأضاف ورمقاني، في إشارة إلى عقد اجتماعات عديدة لمقر الأربعين ولجانه في المحافظة: تم التنسيق اللازم لتقديم الخدمات للزوار، وتم تعزيز مرافق الإقامة والنقل والمواكب مقارنةً بالعام الماضي.

وأضاف ورمقاني: هذا العام، تم توفير خط مريوان إلى السليمانية مجانًا للزوار، وفي السليمانية، تم التخطيط لأربعة مسارات نقل لنقل الزوار مباشرة إلى مدن النجف وكربلاء والكاظمية والحسينية.

أعلن نائب محافظ كردستان أن الطاقة الاستيعابية المتوقعة لاستقبال الحجاج تبلغ 300 ألف شخص، وتابع: حتى الآن، سجّل حوالي 6 آلاف شخص في الموقع، ونأمل أن يزداد استقبال الزوار على معبر باشماق مع انتشار المعلومات.

وأكد على أهمية دور وسائل الإعلام في توجيه الزوار إلى هذا المعبر، داعيًا الصحفيين إلى الاستقرار في مريوان لتغطية أخبار الأربعين، مضيفًا: تم توفير إمكانية إيواء الصحفيين على معبر باشماق ومدينة مريوان، وسيتم التنسيق اللازم في هذا الصدد.

وفي جانب آخر من كلمته، أشار ورمكاني إلى برامج الحكومة الأسبوعية، قائلاً: تم تصنيف المشاريع الجاهزة للتنفيذ والمشاريع التي ستُفتتح على مستوى المحافظات والمدن، ونسعى إلى افتتاح المشاريع التي ستبدأ العمل فعليًا هذا الأسبوع.

واعتبر الحفاظ على التماسك الاجتماعي وتعزيز رأس المال الاجتماعي من أهم أهداف هاتين المناسبتين، وقال: "كما عزز شعب كردستان التضامن الوطني بحضوره القوي في مختلف العصور، فإن الأربعين هذا العام هو أيضا فرصة لإظهار الوحدة وتقديم الضيافة اللائقة لزوار الحسين".

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