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٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٨ ص

مؤمني: جميع الإدارات في حالة تأهب قصوى لتسهيل عملية مرور زوار الاربعين

مؤمني: جميع الإدارات في حالة تأهب قصوى لتسهيل عملية مرور زوار الاربعين

أكد وزير الداخلية الايراني، اسكند مؤمني خلال زيارته لمعبر مهران الحدودي اليوم الاثنين على استعداد الكوادر الخدماتية لاستقبال زوار الاربعين بالتنسيق مع دولتي باكستان والعراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الداخلية الايراني خلال زيارته لمعبر مهران الحدودي الذي يستقبل عددا كبير من زوار زيارة الاربعين الحسيني عليه السلام: "نتوقع زيادة ملحوظة في حركة الزوار خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن تبلغ ذروة الحركة على حدود مهران بحلول الأسبوع المقبل".

وأضاف اسكندر مؤمني: "تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإدارة هذه الموجة، وتم التنسيق اللازم في الاجتماع الثلاثي مع العراق وباكستان، الذي عُقد قبل نحو ثلاثة أسابيع".

وختم وزير الداخلية بقوله: "تم تنفيذ أعمال الإصلاحات المرتقبة على حدود مهران، وجميع الإدارات في حالة تأهب قصوى لتسهيل عملية مرور الزوار".

/انتهى/

رمز الخبر 1961297
جواد ماستری فراهانی

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