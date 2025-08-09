رئيس مجلس النواب العراقي يدين الخطة الصهيونية للسيطرة على غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقل عن الاعلام العراقية، قال "المشهداني" في بيان اليوم السبت : نتابعُ باهتمام بالغٍ ما يجري في غزةَ من قتلٍ وتجويعٍ وتهجيرٍ قسري بحقّ أكثر من مليوني إنسانٍ أعزل، وهو ما نعدّه وصمة عارٍ على جبين الإنسانية، فدماء الأطفال والنساء والشيوخ تهتف للعالم بالحق والعدالة، وتعرّي صمته المخزي.

وأضاف : ندين بأشدّ العبارات وأقسى الكلمات الخطة الإجرامية التي أعلنها الاحتلال الصهيونيّ للسيطرة الكاملة على قطاع غزة، واحتلاله. وهو ما يعدّ انتهاكًا صارخًا وفاضحًا لكلّ القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، واعتداء همجيًا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي لا تُغتفر.

وتابع المشهداني : إنّنا إزاء هذه الجرائم البشعة نحمّل الاحتلال الصهيونيّ المسؤولية الكاملة، كما نحمّل المجتمع الدوليّ ومجلس الأمن والأمم المتحدة المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة؛ جرّاء تقاعسهم وصمتهم المدان، ونحذّرهم من أنّ استمرار هذا الصمت يعني الشراكة المباشرة في الجريمة، ونُطالبهم بتحرّكٍ فوري وحاسمٍ لوقف العدوان وكسر الحصار وحماية المدنيين الفلسطينيين ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية المختصة، وإنهاء الاحتلال فورًا، ودون أي شروطٍ أو مساومات.

كما جدد رئيس البرلمان العراقي التاكيد على موقف بلاده "الثابت والداعم بشدّة لحقوق الشعب الفلسطينيّ التاريخية والمشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، التي ستبقى القلب النابض وأمل الأمة"؛ مشددا على، ان "غزة لن تركع، وفلسطين ستنتصر، والاحتلال إلى زوالٍ لا محالة، مهما طال زمن الظلم".

/انتهى/