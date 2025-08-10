  1. مالتي مدیا
١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٠:١١ ص

فيديو...اجواء موكب "اخت الرضا" في مسيرة زيارة الاربعين

فيديو...اجواء موكب "اخت الرضا" في مسيرة زيارة الاربعين

يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة اجواء موكب اخت الرضا في مسيرة زياة الاربعين في عمود 285.

