https://ar.mehrnews.com/news/1961517/ ١٠/٠٨/٢٠٢٥، ١٠:١١ ص رمز الخبر 1961517 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٠/٠٨/٢٠٢٥، ١٠:١١ ص فيديو...اجواء موكب "اخت الرضا" في مسيرة زيارة الاربعين يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة اجواء موكب اخت الرضا في مسيرة زياة الاربعين في عمود 285. تحميل 36 MB رمز الخبر 1961517 کپی شد محتوى ذات صلة عبور اكثر من مليون و911 الف زائر من منفذ مهران للمشاركة في مراسم زيارة الاربعين العميد رادان: عاد حوالي ثلث زوار الأربعين إلى البلاد رحلة خاصة مباشرة من مدينة "رشت" إلى النجف الأشرف بالصور..استقبال زوار الأربعين الجورجيين على الحدود الشمالية الغربية لإيران تجاوز عدد زوار الاربعين ثلاثة ملايين شخص وعودة أكثر من مليون و300 ألف منهم الى البلاد سمات ايران العراق زيارة الاربعين
