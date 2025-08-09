رحلة خاصة مباشرة من مدينة "رشت" إلى النجف الأشرف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح السيد محسن مير حسيني في حديثه لوسائل الإعلام بعد ظهر السبت: "نظرًا للإقبال الواسع من الزوار للمشاركة في مراسم الأربعين الحسيني، انضمت شركة طيران أخرى إلى مجموعة شركات الطيران التي تُسيّر رحلات الأربعين من مطار سردار جنكل في رشت برحلتين جويتين".

وأضاف: ستُسيّر هذه الشركة رحلة رشت - النجف الأشرف يوم الاثنين 11 أغسطس، ورحلة النجف الأشرف - رشت يوم الجمعة 15 أغسطس.

وأضاف المدير العام لمطار غيلان: "جاءت هذه الزيادة في السعة لتسهيل سفر زوار الاربعين الحسيني(ع) وتلبية الطلب الكبير".

تجدر الإشارة إلى أن شركات الطيران كانت قد أعدّت سابقًا 34 رحلة لزوار الأربعين من مطار رشت. مع إضافة رحلتين لشركة قشم للطيران، ارتفع العدد الإجمالي لرحلات الأربعين من مطار رشت إلى 36 رحلة، ويمكن للمسافرين الرجوع إلى المواقع الإلكترونية ذات السمعة الطيبة لشراء التذاكر.

/انتهى/