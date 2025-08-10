تجاوز عدد زوار الاربعين ثلاثة ملايين شخص وعودة أكثر من مليون و300 ألف منهم الى البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح العميد أحمد رضا رادان على هامش زيارته إلى معبر خسروي: "حتى الآن، تجاوز عدد زوار الأربعين المغادرة ثلاثة ملايين شخص، وعاد أكثر من مليون و300 ألف منهم إلى البلاد".

وفي إشارة إلى مساهمة معبر خسروي في حركة الزوار، أضاف قائد قوات الأمن الايرانية: "حتى الآن، غادر البلاد عبر هذا المعبر 450 ألف شخص، ودخلها أكثر من 120 ألف شخص".

وأكد العميدرادان أن معبر خسروي يتمتع بظروف مناسبة لعبور الزوار، وقال: "أحث جميع الراغبين في السفر إلى الأربعين في الأيام المتبقية على اختيار معبر خسروي، لأن مرافقه مجهزة تجهيزًا جيدًا، ودرجة حرارته مناسبة أكثر من معابر شلمجة وجذابه ومهران، ما يسمح للزوار بالعبور براحة أكبر".

وأضاف أن معابر تمرجين وباشماق وخسروي خيارات مثالية لرحلة الأربعين، مؤكدًا: "مع مرور كل عام، يتحسن وضع الخدمات المقدمة للزوار على جانبي الحدود الإيرانية العراقية".

وأضاف قائد قوات الأمن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية : "اليوم، عندما زرت معبر خسروي، لاحظت تقدمًا ملحوظًا مقارنةً بالعام الماضي".

وأشار إلى أن "مسؤولي محافظة كرمانشاه وعدوا بأن تكون ظروف حدود خسروي أفضل من الوضع الحالي العام المقبل، لذا أدعو الناس إلى اختيار حدود خسروي كوجهة لرحلاتهم في السنوات القادمة".

/انتهى/