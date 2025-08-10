العميد رادان: عاد حوالي ثلث زوار الأربعين إلى البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار العميد أحمد رضا رادان، قائد شرطة البلاد، معبر مهران الحدودي صباح الأحد للاطلاع على آخر مستجدات حركة الزوار.

وأضاف أن عودة الزوار بدأت إلى حد ما، وحتى الآن عاد حوالي ثلث الزوار إلى البلاد.

وقال العميد رادان: مع البدء التدريجي لعودة الزوار من معبر مهران، تُتخذ الإجراءات اللازمة لإدارة حركة المرور، ونسعى لضمان عودة الزوار الأعزاء إلى وطنهم دون أي مشاكل من خلال التخطيط الدقيق.

وأكد: تم تسخير كافة الطاقات الشرطية والخدمية على منفذ مهران لتسهيل مرور الزوار.

