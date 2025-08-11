https://ar.mehrnews.com/news/1961556/ ١١/٠٨/٢٠٢٥، ٩:٣٦ ص رمز الخبر 1961556 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١١/٠٨/٢٠٢٥، ٩:٣٦ ص فيديو...النخيل الشامخة عقيدة المقاومة متجذرة في عزم حسيني، ولا تسمح لنفسها أن تنحني أمام الظالمين، بل تجبر التاريخ على الخضوع. تحميل 17 MB رمز الخبر 1961556 کپی شد محتوى ذات صلة حزب الله لن يُنزع سلاحه نزع سلاح حزب الله .. محاولة لتكرار السيناريو السوري في لبنان نزع السلاح من الشعب ومن المقاومة يعني ليس هناك سلاح شرعي في الجنوب إلا سلاح إسرائيل سمات المقاومة قائد الثورة الاسلامية حزب الله
تعليقك